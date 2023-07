“Je fais ça par passion”

À Ajaccio, en Corse, Kevin Laplagne pratique le cliff diving depuis une dizaine d’années. Auparavant, il était spécialisé dans le parkour. “Je me suis spécialisé plus dans ce qui est mer. Vraiment, je kiffe, je fais ça par passion”.

Pour chaque saut, Kevin Laplagne suit un protocole de sécurité pour veiller à ne pas se mettre en danger. “Faut quand même pas faire n'importe quoi. On va tâter l'eau d'abord, on va voir les fonds, on n'a pas envie de mettre notre vie en danger”. Par mesure de sécurité, ils se retrouvent à plusieurs pour pratiquer le cliff diving. “On est plusieurs, donc déjà, c'est une sécurité. Et vu qu'on a appris à le faire déjà avant en trampoline, ou sur la plage, ou des trucs comme ça, finalement, non, ça va, on n'a plus trop d'appréhension. On sait le faire, on connaît notre rotation. Et dès qu'on a trop peur et qu'on ne le sent pas trop, on le fait pas”, indique Mattéo.

“C'est un endroit où je peux me ressourcer”

À 15 minutes d’Ajaccio, Kevin Laplagne peut se ressourcer dans son petit endroit secret, un lieu qu’il a découvert il y a deux ans. “L'endroit est idyllique, c'est magnifique. Et c'est un endroit où je peux me ressourcer, ou je peux m'entraîner, je peux m'amuser aussi, parce que c'est surtout une passion”.

Le jeune homme de 24 ans ne fait pas du cliff diving pour la compétition mais juste pour le “fun”. “Je m'entraîne beaucoup moins sur terre maintenant, parce que je me suis vraiment focalisé en rivière et en mer. Je me suis entraîné à faire des saltos, et après, j'ai voulu tester en mer les saltos, avec beaucoup plus de hauteur, ce sentiment de se croire voler, c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que j'aime, sauter de 20 mètres, 25 mètres, c'est vraiment un kiff, c'est énorme”, explique Kevin Laplagne.

