Koulibaly signe avec Al-Hilal

Le 25 juin, Kalidou Koulibaly signe trois années de contrat saoudien avec le club Al-Hilal. “Je suis très content d'avoir signé dans ce club. C'était une décision difficile à prendre. J'ai pris mon temps, j'ai parlé avec ma famille, mes proches, mes amis et à la fin, on a vu que la meilleure situation pour moi, c'était d'être important dans un club, avoir du temps de jeu et surtout d'aider le club à atteindre les objectifs qu'ils ont, donc très content d'être ici aujourd'hui”, a affirmé le joueur de football.

Il quitte Chelsea après seulement une saison et un transfert à 40 millions d’euros. Dans le club anglais, il évoluait au poste de défenseur central. Dans la presse, il explique que le montant de son salaire l’a grandement influencé lors de son transfert, notamment pour aider ses proches mais surtout pour concrétiser certains de ses projets, notamment son association “Capitaine du Coeur” au Sénégal, pour venir en aide aux jeunes.





Qui est Kalidou Koulibaly ?

Kalidou Koulibaly est un joueur de football international sénégalais de 32 ans qui évolue au poste de défenseur central.

