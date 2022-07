Des activités aquatiques pour dépasser les traumatismes des migrants

“Le symbole, c’est vraiment de retourner sur le lieu où ça a pu être compliqué pour certain”

“Ils sont tous issus de la traversée de la mer Méditerranée avec, pour certains, une traversée très compliquée et avec un rapport à l’eau qui peut s’avérer aussi très complexe. C’est pourquoi on a créé ce projet, pour leur permettre de s’intégrer et de s’inclure aussi à la société française.” Pour ces migrants, traverser la Méditerranée a été une épreuve à la fois physique et psychologique. “Certains des jeunes ont vraiment eu une expérience traumatique qui les empêchait de s’épanouir, de prendre du plaisir, de s’amuser dans l’eau”, explique Enja Délépine, éducateur spécialisé et fondateur du projet Aquarius. Rencontre : Daniel Bréhier s'occupe de la santé mentale des migrants

“C’est des jeunes qui ont fui leur pays pour diverses raisons, qui sont arrivés en France dans des conditions qui peuvent être très compliquées.” La fondation Apprentis d’Auteuil accompagne des mineurs isolés à surmonter leur peur de l’eau après les traversées. “Sur ce lieu, avec tout l’apprentissage qu’ils ont pu faire, je suis particulièrement touché parce que, justement, leurs histoires, ce qu’ils mettent en place beaucoup,la majorité, pour s’intégrer, pour s’insérer dans la société française, c’est déjà énorme. Et j’avais vraiment à cœur de leur proposer quelque chose basé sur la notion du sport et la notion de santé". Ces pilotes survolent la Méditerranée pour venir en aide aux migrants