Droits d'image : le bras de fer de Kylian Mbappé et la FFF

“J'ai le droit de gérer ma carrière comme je l'entends”

Kylian Mbappé ne veut plus être associé à certaines marques. Mais quel est l'enjeu de son bras de fer avec la FFF? Le joueur avait annoncé ne pas participer à une séance photo pour des partenaires de l'équipe de France. Pourquoi? Il voudrait avoir un droit de regard sur l'utilisation de son image, et pouvoir refuser que celle-ci soit associée à certaines marques comme Coca-Cola ou Betclic. Comment ça se passe concrètement? La Fédération gère de façon collective les droits à l'image des Bleus, grâce à une convention signée en 2010 entre les joueurs et la FFF. En contrepartie, à chaque rencontre internationale, ils touchent 25000€. Il y a quelques mois, Kylian Mbappé avait déjà boycotté une opération marketing avec les sponsors de l'équipe de France. "Je ne demande pas grand-chose, j'ai le droit de gérer ma carrière comme je l'entends, avec les valeurs que je veux prôner."

Alors que les négociations à ce sujet n'avançaient pas, Mbappé a refusé une nouvelle fois de participer. Une décision qui survient alors que la FFF est en pleine tourmente après les graves accusations à l'encontre de Noël Le Graët. Dans la soirée, la Fédération a publié un communiqué. "Après des échanges concluants, (…) la Fédération française de Football s'engage à réviser (…) la convention inhérente aux droits à l'image (..) qui la lie à ses joueurs en sélection." Suite à cela, Kylian Mbappé a finalement participé à la séance photo de ce mardi 20 septembre. Mais il n'est pas le 1er joueur à ne pas vouloir être associé à une marque. Cristiano Ronaldo ou encore Paul Pogba avaient tous les deux retiré des bouteilles de Coca-Cola et de Heineken, qui étaient placées devant eux en conférence de presse. Plus récemment ce sont des joueurs du Bayern Munich, Mazraoui et Mané, qui avaient refusé de poser avec une bière, sponsor du club, lors d'une photo de groupe.