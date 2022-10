Kylian Mbappé présent à Nîmes pour son association

“J'ai pris mon plaisir à venir et partager du temps avec eux”

Kylian Mbappé était aux arènes de Nîmes ce mercredi 12 octobre avec son association Inspired by KM, dans le cadre des "Rencontres inspirantes". Des dizaines de jeunes de quartiers populaires ou en situation de handicap y étaient, pour se retrouver autour de quelques activités sportives, ou d'une rencontre avec le joueur du PSG lui-même. "Le but, c'est de nous accompagner jusqu'à notre entrée dans la vie adulte, dans la vie active. Sur plusieurs plans, sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan éducatif, sportif, culturel. Ça peut être une exposition, par exemple, (…) ou une activité sportive, comme de l'équitation. Le but, c'est de nous aider à pouvoir être le plus émancipés possible et à voir toujours plus haut et toujours plus loin", détaille Yagaré, membre du collectif.

Clarisse Agbegnenou, Booder, et Jamel Debbouze étaient aussi invités à l'événement, pour parler face aux enfants. "J'ai l'impression qu'ils m'aiment bien, j'ai bien été reçu. J'ai pris autant de plaisir qu'eux, je ne pense que c'est pas une faveur que je suis venu faire, j'ai pris mon plaisir aussi à venir et partager du temps avec eux", pense le footballeur. Un véritable plaisir pour les jeunes du collectif : "Dans le cadre de l'association on l'a rencontré déjà plusieurs fois, sur plusieurs événements différents, et ça a toujours été des moments importants et des bons moments de partage", sourit Yagaré.