Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

Raphaël Varane ou Kylian Mbappé pour remplacer Hugo Lloris ?

Hugo Lloris vient d’annoncer qu’il allait arrêter sa carrière internationale lors d’un entretien réalisé par L’Equipe. Il a déclaré préférer “sortir en étant au plus haut, que d'attendre une baisse de régime ou la compétition de trop. Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout”. Le gardien de Tottenham est le joueur le plus sélectionné de l'histoire avec 145 sélections. La réaction d’Emmanuel Macron après la défaite des Bleus

Formé à Nice, où il a commencé sa carrière en tant que footballeur professionnel en 2005, Hugo Lloris fait ses débuts en équipe de France en 2008 sous l’égide du capitaine de l’équipe, Laurent Blanc, successeur de Raymond Domenech. Il a notamment remporté la Coupe du monde en 2018, la finale de l’Euro 2016 et la Ligue des Nations 2021. Il détient également le record de capitanats (121). Au retour du Mondial, les Bleus rencontrent leurs supporters

Qui pour succéder à Hugo Lloris ?

Dans un communiqué transmis aux média, le sélectionneur Didier Deschamps a salué le “parcours exceptionnel” de Hugo Lloris qui prend sa retraite internationale "au sommet de son art" : "Je dois, nous devons, respecter sa décision même s'il avait encore toute sa place dans notre équipe”. A la suite de la finale perdue contre l’Argentine aux tirs au but (3-3, 4-2) lors du Mondial 2022, qui a eu lieu au Qatar, Karim Benzema avait déjà annoncé prendre sa retraite. Il a été annoncé également que le contrat de Didier Deschamps était prolongé officiellement jusqu’en 2026. Un scandale a aussi touché le capitaine des Bleus, Noël Le Graët. Interview exclusive de Didier Deschamps sur Brut

Le footballeur, Hugo Lloris, va maintenant se concentrer sur sa carrière à Tottenham, dont il a rejoint le club en 2012. Qui remplacera Hugo Lloris en tant que capitaine des Bleus ? Raphaël Varane, le vice-capitaine de l’équipe de France, a naturellement postulé en tant que remplaçant au poste de capitaine. De la même manière que Kylian Mbappé. Une vie : Kylian Mbappé