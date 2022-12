Karim Benzema annonce prendre sa retraite internationale

“J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin”

Karim Benzema annonce sa retraite internationale. Le ballon d’or de cette année a déclaré sur Instagram et sur Twitter: “J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin”. Il avait été contraint de quitter prématurément le Mondial pour blessure. Karim Benzema en équipe de France, c’est 97 matchs joués, et 37 buts. Sa première sélection date de 2007. Le joueur du Real Madrid fête aujourd’hui, ce 19 décembre 2022, ses 35 ans. Ballon d’or 2022: l’histoire de Karim Benzema