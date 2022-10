L’émotion de Zinédine Zidane quand il gagné le Ballon d’or

“Ma mémé est restée à la maison, et je sais qu’elle me regarde, je l'embrasse bien fort”

“Je sais pas quoi dire. C’est vrai que je suis ému un peu, comme Jean-Pierre (Papin) l’a été comme il me disait donc pareil pour je suis content d'être le quatrième aujourd'hui, le quatrième Français avoir remporté le Ballon d'Or, mais je suis surtout content d'avoir ma famille, mes amis et si j'ai un petit bonjour à faire plus particulièrement parce qu'il y a mon pépé que là mais ma mémé est restée à la maison, et je sais qu’elle me regarde, je l'embrasse bien fort”. Nous sommes en 1998. Zinédine Zidane vient de remporter le Ballon d’or. Il devient le 4e Français à recevoir le trophée après Jean-Pierre Papin en 1991, Michel Platini en 1983, 1984 et 1985 et Raymond Kopa en 1958. A l’époque, Zinédine Zidane évolue à la Juventus. Depuis 1956, la cérémonie du Ballon d’or récompense le meilleur joueur de football de l’année. Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur joueur 5 fois et Lionel Messi 7 fois. Ballon d’or 2022 : l’histoire de Karim Benzema