L’histoire de l'Olympique de Marseille

“Petit, je rêvais qu'on me laisse jouer 5 minutes sur la pelouse du Vélodrome”

Ce dimanche 16 octobre se joue l’un des matchs les plus attendus de la Ligue 1 : PSG-OM. Mais le club a une longue histoire derrière lui. L'OM voit le jour en 1899 sous l'impulsion de René Dufaure de Montmirail. Le club remporte sa première Coupe de France en 1924. En 1937, il inaugure son nouveau stade : le Vélodrome. En 1959, Marseille descend pour la première fois en seconde division. Le club est au bord du dépôt de bilan avant d’être repris en main par Marcel Leclerc. En 1969, l’OM remporte à nouveau la coupe de France. Brut a suivi Basile Boli au stade à Marseille

Mais à la fin des années 1970, l’OM replonge en deuxième division. Mais il faudra attendre Bernard Tapie pour que le club puisse remonter. L’homme d'affaires rachète le club et construit une équipe de stars, parmi lesquelles : Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, et Marcel Desailly. En 1993, L’OM devient le premier club français à remporter la Ligue des champions. “J’y pense tous les jours, parce que c’est le but qui m’a fait rentrer dans l’histoire, et qu’un club français a gagné une fois la coupe d’Europe”, se rappelle Basile Boli, joueur ayant marqué le but de la victoire. Mais le club est directement pris dans un scandale de corruption. En 2016, le club est racheté par un américain : Frank McCourt. Les nouveaux dirigeants font revenir Dimitri Payet, qui devient le joueur le plus cher de l’histoire du club. L'hommage des Marseillais à Bernard Tapie