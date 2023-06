"Il y en a, ils vont à l'école le matin et ils viennent ramasser à Roland l'aprem"





“Je suis trop content. Tout le monde n’a pas cette chance. Au début on était 4000, là on est 280 à être pris. On fait partie des plus chanceux.” Louis a 12 ans. Il est originaire de Pau. Il est cette année, pour Roland-Garros 2023, et ce pendant trois semaines, le plus jeune ramasseur de balles de la saison. Le jeune garçon pratique le tennis depuis l’âge de 5 ans. “Il y a trois ou quatre ans, j’ai commencé mes premiers tournois à ramasser”.

Son rôle, c’est “de faire passer les balles du côté receveur et de les amener au côté serveur. Et de faire ça, avec des roulées et le plus vite possible” décrit Louis, qui est en classe de cinquième. “Et qu’on soit le plus discret possible pour pas que les joueurs ne s’en rendent compte. On pense à ce qu’on va faire au prochain point, on anticipe un peu on va dire” ajoute le jeune homme, qui réalise un rêve. “On a les joueurs de plus près, c’est quand même une chance d’être sur le terrain”.

Tous les matins, Louis et les autres ramasseurs de balles s’échauffent. Après l’échauffement, l’équipe est briefée sur le court. “L’objectif des qualifications, c’est de les former au tableau final. “L’objectif des qualifications, c’est de former les ramasseurs au tableau final. Que quand on arrive sur le tableau final, ils soient hyper performants. On dit que Roland, ce sont les meilleurs ramasseurs du monde, donc on veut qu’ils gardent cette réputation” déclare Tiphaine Lauré, encadrante des ramasseurs de balles.

A la fin de la journée, les ramasseurs de balles sont notés. “Le but, c’est pas d’être trop sévère. Le but, c’est pas qu’ils se sentent de pression d’avoir la note. Mais ils sont 300 et il n’y a que trois grands courts. Donc forcément les meilleurs iront sur les grands courts” explique Chloe Certain, qui encadre également les équipes. L’objectif de Louis pour cette année: faire une “night”, même si son premier objectif est de “ramasser la finale hommes”. “Mais c’est chaud” reconnaît le garçon.

