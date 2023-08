Professeur de wakeboard pour l’été





L’hiver, il est moniteur de ski et l’été, professeur de wake à Sainte-Maxime. À 18 ans, Kyrian a son permis voiture mais surtout, son permis bateau, qui lui permet d’être professeur. 7 h 30, la journée de Kyrian, 20 ans, débute. Dans ce job qu’il occupe du 1 er juillet au 30 août, il alterne entre pilote de bateau, moniteur de wake et de ski nautique. Après la saison, il partira en vacances avant de reprendre sa saison d’hiver.

Mon job d'été : plagiste





Ce qu’il apprécie, c’est l’ambiance au sein de l'équipe. “On a une super équipe, du coup, c'est régalade.” Et alterner entre les deux saisons ne le dérange nullement. “C'est un mode de vie qui est différent mais qui me permet pas mal de possibilités.Je retrouve des amis à moi dans le monde du wake, dans le monde du ski, qui ont le même âge que moi et qui ont choisi la même voie.”

Son job d'été : animateur de camping





Par mois, Kyrian est payé entre 3000 et 4000 euros par mois. “Le boulot est assez simple à trouver. Le truc, c'est qu'il y a toujours de la demande. Des profs de wake et des profs de ski, c'est pas non plus ce qui est le plus commun. Le ski, c'est dur pour devenir prof. Et le wake, c'est encore pas assez démocratisé en France, donc les gens ne pensent pas du tout à être diplômés de ça. Mais tant mieux, ça nous donne de la place pour nous.”

Mon job d'été : caravanière au Tour de France