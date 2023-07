En quoi consiste son job d’été ?

“Tu vas le vivre aujourd'hui et tu te diras: 'c'est quand même un truc de fou.'" Laura, 22 ans, participe cette année à la caravane publicitaire du Tour de France. Son job d’été consiste principalement à distribuer du saucisson et des bobs sur le Tour de France, comme le font d’autres marques qui offrent chacune, ses propres goodies, avant le passage des coureurs. Et sur le Tour, la marque est généreuse : 100 000 bobs distribués et sept tonnes de saucisson.

Le matin, c’est souvent le même rituel. Après avoir salué tout le monde, les caravaniers apprêtent les véhicules. “Il y a toutes les 2 CV qui sont alignées comme ça. Après, on fait les ardoises. Là, par exemple, c'est ‘Merci Bourg-en-Bresse’, donc la ville d'arrivée. Donc après, le principe, c'est de les tenir au niveau du départ.” Chaque jour, Laura change de véhicule. Aujourd’hui, ce sera en berline. Direction la chorégraphie des caravaniers pour se mettre dans l'ambiance du Tour et échanger une petite danse avant le départ de l’étape.

“Je veux faire un métier que j'aime”

Actuellement, Laura est en année sabbatique mais souhaite se lancer dans l'apiculture. “C'est un métier qui a été oublié. Et il ne faut pas qu'il soit oublié. Du coup, je veux faire un métier que j'aime. Comme ce que je fais à la caravane. Donc, dans un an ou deux, je ferai vraiment de l'apiculture mon métier.”

Participer à cet évènement est un moyen de créer de vrais liens entre caravaniers mais aussi pour elle, de se rapprocher du cyclisme, un sport qu’elle a longtemps pratiqué. “Je suis énormément le cyclisme. J'en ai fait beaucoup d’années, à peu près cinq, six ans, je dirais, à un niveau national. Mais après, je ne m'épanouissais plus dans le domaine. Donc après, j'ai voulu travailler dans l'événementiel et je me suis dit : "Pourquoi pas le Tour de France ?" Le Tour de France, c’est cool. En plus, cette année, il y a Vingegaard et Pogacar qui se font la petite guéguerre. Bon, là, Vingegaard, il a pris les devants... Et, ouais, c'est chouette, en vrai, le Tour de France.”, ajoute-t-elle.

