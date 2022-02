On a suivi la mascotte de l'équipe du Cameroun

"J'ai fait 2 Coupes du monde et 18 Coupes d'Afrique des nations." Lui, c'est Ngando Pickett, la mascotte des Lions indomptables, et leur plus grand fan. Brut a assisté au match du Cameroun contre l'Éthiopie avec lui. 🇨🇲