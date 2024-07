Rencontre avec la légende Marie-José Pérec

L'impact durable d'une icône sportive





Marie-José Pérec, athlète trois fois médaillée olympique, explique l'impact durable qu'elle a eu sur les gens grâce à ses exploits sportifs. "Je rencontre des gens dans la rue qui ne font pas de sport, et ils me disent 'merci' ou 'bravo'. Chacun a une petite histoire où mon parcours les a inspirés ou motivés", raconte-t-elle. Ses récits ont permis à d'autres "de grandir, d'avancer, ça nous donne de l'espoir. On n'a pas le droit de ne pas le raconter."

La magie du sport au-delà des performances





Marie-José Pérec considère que "le sport transmet cette magie" qu'elle-même n'explique pas totalement. "Quand je regarde mes courses, je suis prise d'émotion. C'est quelque chose de fort, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer", dit-elle. Elle estime également que ses exploits ont permis de "changer le regard sur les couleurs de peau", faisant oublier le racisme le temps de ses performances.

Les Jeux Olympiques, l'apogée pour un athlète





Pour Marie-José Pérec, "il n'y a pas plus grande compétition" que les Jeux Olympiques. "C'est le monde entier, c'est universel", explique-t-elle, ajoutant que se préparer pour cet événement quadriennal est une "tâche difficile". Mais c'est aussi l'occasion de "déployer tout ce qu'on a répété et appris pendant des années" sous les feux des projecteurs.

