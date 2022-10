Brut a suivi Sasha Zhoya, sportif aux JO 2024

“J'aime bien chasser les records”

"L'hiver, c'est une galère le matin, mais c'est le sport que j'ai choisi." Le réveil est difficile pour Sasha Zhoya, coureur de 110m haies, avant son entraînement du jour. Le jeune homme doit se préparer pour les Jeux Olympiques 2024, auxquels il est inscrit en athlétisme. Il rejoint son coach, Ladji Doucouré, Champion du monde dans ce sport. "C'est un enfant qui a été éduqué par le fait de se surpasser, donc battre son record, être meilleur qu'hier pour que demain soit meilleur. Il colle très bien avec ce mot-là 'surdoué' parce qu'il s'adapte vachement vite à beaucoup de situations. Il est hors normes, c'est clair", pense son coach.

Bien que Sasha Zhoya soit franco-australien, représenter uniquement la France a été un choix facile à prendre. "Il y avait une partie de moi qui me sentait plutôt français. Après, j'ai un sport qui est européen. France, Europe, les Jeux olympiques, Paris 2024. Et là, j'ai dit : 'C'est l'endroit où je dois aller.' Les coachs français, ils sont très, très forts. Franchement, c'était le meilleur choix que j'aurais pu faire", explique le sportif. "Tout le monde m'attend plus ou moins pour les Jeux. Mes objectifs pour Paris 2024, c'est d'y aller, ça, c'est numéro un, et participer aux Jeux. Rentrer dans la finale, c'est l'étape numéro deux. Après, dès que tu es en finale, tu donnes tout, tu essayes de chercher une médaille", conclut Sasha Zhoya.