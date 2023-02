Saisonniers : Kyrian, moniteur de ski

Son job de saisonnier à lui, c'est moniteur de ski à la Plagne en Savoie. Kyrian a 19 ans et durant l'hiver, il apprend à faire du ski à des enfants ou à des adultes. On l'a accompagné sur les pistes… et on s'est humilié en tentant de le suivre en luge.