Tous les Ballons d’or depuis 1998 de Zidane à Benzema

Lionel Messi détient le record du nombre de Ballons d’or

Karim Benzema vient d’être récompensé par le Ballon d’or 2022. Il est le deuxième Français depuis 1998 et Zinédine Zidane à recevoir ce prix remis au meilleur joueur de l’année. Parmi les joueurs les plus récompensés, on trouve Lionel Messi qui détient le titre de champion du Ballon d’or en termes de nombre de récompenses reçues. Le joueur argentin, actuel attaquant du PSG, a reçu 7 fois le prix en tant qu’attaquant au FC Barcelone. On trouve ensuite Cristiano Ronaldo avec 5 Ballon d’or reçus respectivement en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017 en tant que milieu à Manchester United puis attaquant au Real Madrid. Ronaldinho a reçu la récompense en 2005. Il évolue alors au poste de milieu de terrain au FC Barcelone. Le joueur croate de football, Luka Modric, a été récompensé par le trophée en 2018. Il était alors milieu de terrain au Real Madrid. Ballon d’or 2022: l’histoire de Karim Benzema