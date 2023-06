“Je voulais retourner au Yosemite mais j'ai arrêté de prendre l'avion pour des raisons écologique”

“Ca venait d’une envie pour moi d’abord de retourner au Yosemite qui est cette vallée en Californie avec les plus belles et les plus grandes parois granitiques du monde mais ces dernières années, j'ai arrêté de prendre l'avion pour des raisons écologiques” explique Sébastien Berthe, champion belge d’escalade. “Moi quand j’ai entendu cette histoire, ça a directement fait tilt, et à partir de là, on a commencé à créer l'équipe et surtout à chercher le bateau et les capitaines” ajoute Soline Kentzel, grimpeuse. Ils décident de monter une équipe de 9 personnes : un Suisse, 3 Belges, 4 Français “un chien et un bateau qui s’appelle Samsara” en direction des Etats-Unis.

“En gros les étapes depuis l'Europe, c'était déjà réussi à traverser l'océan” indique Sébastien Berthe. Le long de la traversée, qui va durer presque 3 mois, l’équipage s’entraîne sur le bateau à se muscler et à pratiquer des exercices d’escalade. “C'est quand même des ascensions qui sont très dures physiquement et qui demandent un gros niveau de préparation et donc tous les jours, on va se lever de notre cabine pour s'entraîner pour se préparer le mieux possible” déclare le champion d’escalade.

“Je me lance pour arriver au sommet du Dawn Wall sur El Cap”

Si la traversée est longue - quasiment 3 mois pour la navigation aller, “c’est quand même 100 fois plus de souvenirs qu’en avion” affirme Sébastien Berthe. L’équipage touche la terre ferme côté Mexique. Après un trajet en van, ils rejoignent finalement leur objectif : le parc de Yosemite en Californie. “Après 2 mois de travail de préparation dans la vallée Yosemite, je me lance pour une tentative d'enchaînement de push pour arriver au sommet de la voie, au sommet du Dawn Wall sur El Cap” explique Sébastien Berthe.





Tout au long de la montée, ses compagnons se relaient, à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, pour venir l’assurer. “J’arrive assez vite à la moitié du mur, à 500 mètres de haut. Et là, il y a cette traversée qui est la longueur la plus dure de la voie qui est côté 9a”. Chacune des neuf personnes du groupe s’était fixé un objectif personnel. Celui de Soline Kentzel était de grimper le Golden Gate. “Clairement moi quand j'arrive au sommet, je ne me dis pas : je suis la troisième française à avoir grimé El Capitan. Quand j’arrive au sommet, je sens qu'en fait mon ascension, elle a commencé en Espagne” commente la grimpeuse.





El Capitan à Yosemite, c’est quoi ?

Niché dans le parc national de Yosemite en Californie, El Capitan est l'un des sommets les plus emblématiques de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada. Célèbre pour sa taille imposante et ses parois de granit verticales, El Capitan est un paradis pour les amateurs d'escalade. El Capitan se dresse à une hauteur de 900 mètres, dominant le paysage de Yosemite Valley. Cette immense formation de granit est l'une des plus grandes falaises en granite monolithiques du monde. Les parois lisses et verticales d'El Capitan offrent un défi passionnant pour les alpinistes et grimpeurs expérimentés.





Depuis des décennies, El Capitan attire des grimpeurs intrépides qui cherchent à conquérir ses parois apparemment infranchissables. Les ascensions audacieuses de cette montagne sont devenues une véritable tradition dans le monde de l'escalade. Les grimpeurs utilisent des techniques avancées telles que l'escalade en libre, l'escalade artificielle et le Big Wall climbing pour gravir El Capitan. L'une des voies les plus célèbres d'El Capitan est la "Dawn Wall" (la paroi de l'aube), qui a été rendue célèbre par les exploits de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson en 2015. Cette voie difficile et techniquement exigeante a attiré l'attention du monde entier alors que les deux grimpeurs ont passé 19 jours à gravir les 900 mètres de paroi. Leur réussite spectaculaire a inspiré une admiration et un respect considérables pour l'escalade d'El Capitan.





El Capitan a également une riche histoire culturelle. Il était un lieu sacré pour les Amérindiens de la tribu des Ahwahneechee, qui peuplaient la vallée de Yosemite depuis des milliers d'années.