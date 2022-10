Brésil : ces deux Youtubeurs français ont escaladé le Corcovado

“Je savais que, ce moment-là, je m’en souviendrais toute ma vie”

“Ce lever de soleil sur la baie de Rio avec les montagnes au fond, c'était vraiment incroyable. Je savais que, ce moment-là, je m’en souviendrais toute ma vie” déclare le Français passionné de sport, Clément Dumais. Avec Paul Roux, il a escaladé la statue du Christ de Rio au Brésil d'une trentaine de mètres de haut créant à la fois un buzz sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube et un scandale au Brésil. Pour Brut, ils reviennent sur leurs différentes expériences et la nuit durant laquelle ils ont infiltré le Corcovado brésilien. “L'entraînement pour une telle ascension, c’est l'entraînement quotidien avec le parkour, l’escalade. Les grandes difficultés sur la statue du Christ, c’était d’être debout sur le bras où, là, t’as pas de système pour t’accrocher, t’as pas une barrière, donc il y a très peu de moyens de s’en sortir en cas de problème et il y avait énormément de vent” se souvient Clément Dumais. Jeff escalade des cascades de glace

“Ce serait un peu malvenu de faire un tutoriel du parfait infiltrateur mais, déjà, regarder les points de passage plus discrets, où il n’y a pas forcément de caméras, les zones les plus éloignées des postes de sécurité peut-être ou les zones facilement grimpables et les zones par lesquelles tu peux fuir si jamais ça se passe mal” ajoute Paul Roux. “Plus c’est dur, plus on va prendre du plaisir à le faire. Grimper un truc extraordinaire, si c’est une grande porte ouverte, il y aura moins de satisfaction que d’y passer huit heures à essayer de repérer l’endroit. C’est ça qui te motive au quotidien et qui te donne, vraiment, l'énergie pour repousser les limites toujours un peu plus” conclut Clément Dumais. Des spécialistes du parkour éteignent les lumières des enseignes