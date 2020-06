Une vie : Dennis Rodman

Dennis Rodman, une vie de basket et de scandales

Sur les terrains, c’était une légende du basket. Mais sa vie personnelle est bien plus sombre : Dennis Rodman a battu sa compagne, vanté les mérites de Donald Trump et Kim Jong-Un et souffert de dépression.

Dennis Keith Rodman naît le 13 mai 1961 à Trenton dans le New Jersey, seulement quelques mois après l’arrivée au pouvoir de John F. Kennedy. Abandonné par son père alors qu’il n’a que 3 ans, le jeune Dennis est élevé par sa mère avec ses deux sœurs dans un quartier pauvre de Dallas.

Il se fait drafter en NBA sur le tard, à l’âge de 25 ans

Au lycée, Dennis Rodman est trop petit pour jouer dans l’équipe de basket. Plus tard, il devient agent d’entretien et continue de jouer au basket dans la rue. Une fois sa croissance terminée, il mesure 2,04 m. Il décide alors de tenter sa chance dans le basket de haut niveau. Il intègre le championnat universitaire et finit par se faire drafter en NBA sur le tard, à l’âge de 25 ans.

Commence alors la carrière d’un des plus grands rebondeurs de l’histoire. Avec les Pistons de Détroit, il remporte deux titres NBA en 1989 et 1990. Plébiscité pour ses qualités défensives, il finit sept fois d’affilée meilleur rebondeur de la saison. Un record inégalé à ce jour. Il est surnommé « The Worm » (« le ver » en français), ou « Demolition Man » .

La police le retrouve endormi, une arme chargée à la main

Après le départ du coach Chuck Daly qu’il considère comme un deuxième père, et son premier divorce, Dennis Rodman traverse une période de dépression. En 1993, la Police de Détroit le retrouve sur le parking de la salle des Pistons, endormi au volant, une arme à feu chargée à la main.

La saison suivante, il s’engage avec les Spurs de San Antonio et commence à se teindre les cheveux. Sa personnalité atypique dérange. Trois ans plus tard, il s’engage avec les Chicago Bulls, équipe dans laquelle évolue un certain Michael Jordan. Il devient alors une pièce maîtresse d’une des plus grandes équipes de l’histoire.

En huit ans, la police est intervenue près de 80 fois à son domicile

Avec les Bulls, il remporte trois titres de champion NBA à la suite. En 1998, lors des finales NBA, il ne se présente pas à l'entraînement entre le troisième et le quatrième match. Il est parti disputer une rencontre de catch avec Hulk Hogan. En 2000, Dennis Rodman prend finalement sa retraite sportive après 14 ans de carrière et cinq titres de champion NBA.

En 2011, il est intronisé au Hall of Fame aux côtés des autres légendes du basket. Dennis Rodman, c’est aussi un personnage haut en couleurs. Pour ses aventures sentimentales avec Madonna ou Carmen Electra, ses problèmes d’alcool, mais aussi ses problèmes avec la justice. En huit ans, la police est intervenue près de 80 fois à son domicile, principalement pour mettre fin à des fêtes trop bruyantes.

En 2008, il est condamné pour avoir frappé sa compagne

En 2008, il est condamné à des travaux d'intérêt général pour avoir frappé sa compagne. Dennis Rodman, c’est aussi l’auteur d’un livre pour enfants. Pour dédicacer son autobiographie, il arrive habillé en mariée sur une calèche dans une librairie new-yorkaise.

Après une brève incursion dans le cinéma, notamment dans Double Team avec Jean-Claude Van Damme, il apparaît dans plusieurs émissions de téléréalité comme Big Brother, Celebrity Rehab et The Celebrity Apprentice, l'émission de Donald Trump, avec lequel il se lie d'amitié.

En 2014, Dennis Rodman se rend en Corée du Nord pour un match exhibition. Il se lie d'amitié avec Kim Jong-un, leader suprême… et fan de basket. En 2018, il est présent à Singapour lors de la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-Un. Personnalité fantasque sur et en dehors du terrain, Dennis Rodman a marqué l'histoire du basket et celle des tabloïds.