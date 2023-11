“C'est une femme qui a passé sa vie à s'affranchir de toutes les étiquettes qu'on voulait lui coller, qui allait vers son risque, vers elle-même, qui se souciait pas beaucoup du regard des autres et qui n'avait qu'un combat: faire de sa vie un rêve” déclare Géraldine Danon, réalisatrice du film “Flo” et amie de Florence Arthaud. Née le 28 octobre 1957 à Boulogne- Billancourt, Florence Arthaud grandit dans un milieu bourgeois. Fille de l'éditeur Jacques Arthaud, son enfance est bercée par les récits des marins aventuriers Bernard Moitessier et Eric Tabarly et Éric Tabarly édités par son père. Initiée par son grand frère Jean-Marie, elle commence à naviguer très jeune.

“Elle avait besoin de la mer viscéralement, elle avait épousé la mer”





À 17 ans, elle est victime d'un grave accident de voiture et échappe de justesse à la mort. “J'avais pas le droit de faire grand-chose, et lorsque j'ai demandé aux médecins si j'avais le droit de faire du bateau, ils m'ont dit: "Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux, le bateau.” C'est comme ça que j'ai décidé de partir, et puis aussi ressentant le besoin de liberté et de vivre, de vivre pleinement” a commenté à l’époque la navigatrice. En 1975, elle rencontre son premier amour, le navigateur Jean-Claude Parisis, avec qui elle traverse l'Atlantique pour la première fois. Elle a 18 ans et elle a trouvé son paradis: la mer. “Elle avait un rapport à la mer très profond et très intime. Elle avait besoin de la mer viscéralement, intimement. Elle trinquait à la mer, elle avait épousé la mer” explique son amie, Géraldine Danon.

Elle abandonne ses études de médecine pour prendre le large. À 21 ans, elle participe à sa première Route du Rhum. Elle termine 11e, une performance qui lui fait gagner le surnom de "petite fiancée de l'Atlantique". La navigatrice déclarera aux micros de l’époque: “J'aurais dû arriver avant, si j'avais pas eu de casse. Au début, j'étais vachement mieux placée, j'étais dans les 4, 5e avant les Açores. Enfin, disons que de toute façon, je suis contente d'être arrivée, ça s'est pas trop mal passé”. En 1990, elle bat le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire en 9 jours, 21 heures et 42 minutes. “Je ne me considère pas comme une femme qui fait du bateau mais comme un marin. Ce record de l'Atlantique que je viens de faire est pour moi une épreuve parmi beaucoup d'autres”.

À ce jour, elle est la seule femme à avoir gagné la Route du Rhum





La même année, elle remporte la Route du Rhum malgré une hernie discale, une fausse couche pendant la traversée et une avarie matérielle. C'est seulement à son arrivée en Guadeloupe qu'elle découvre qu'elle est en tête de la course. “J'ai été très inquiète pendant 2, 3 jours. Je ne savais pas comment ça allait se terminer et de toute façon, personne ne pouvait rien pour moi. J'ai vécu ça toute seule. J'ai quand même été obligée de m'arrêter à certains moments en étant persuadée que de toute façon, les trois bateaux qui me suivaient de très près m'étaient passés devant. Ça m'a permis quand même de raccrocher dès que ça allait mieux et finalement de bien terminer. Mais c'est vrai que j'ai pensé à abandonner à un moment” commentera la sportive à l’époque. À ce jour, elle est la seule femme à avoir gagné la Route du Rhum.

“Elle avait un vrai talent de navigatrice. Elle a prouvé que la voile n'était pas une affaire de muscles. Les marins disent qu'elle pouvait rester des heures et des heures à la barre sans jamais se lasser. Et elle avait surtout un sens profond des éléments, elle humait le vent. Elle était très instinctive et en communion totale avec les éléments, c'est certainement ce talent-là qui lui a permis de gagner” décrit son amie, Géraldine Danon. Cette victoire fait d'elle une véritable star et la place d'icône féministe. “Elle s'est battue pour les femmes, elle a ouvert la voie à toute une génération de femmes, à toute une génération de skippeuses, évidemment, mais de femmes. Quand elle arrive à la Route du Rhum, elle dit: "Ce soir, les femmes vont pouvoir relever la tête à la maison.” Simplement, au même titre qu'elle n'aimait pas les étiquettes, elle ne se prétendait pas féministe, mais elle l'était plus que quiconque. C'était son combat principal” ajoute son amie réalisatrice.

“Les marins vivent des choses excessives en mer. Quand on arrive à terre, on a envie de retrouver cette intensité-là”





Elle pense profiter de cette notoriété pour enchaîner les courses. Mais rien ne va se passer comme prévu. En difficulté pour trouver des sponsors, elle doit se résoudre à naviguer sur les bateaux des autres comme équipière. Fêtarde, grande gueule, elle est critiquée pour ses excès. “Les marins vivent des choses extrêmement excessives en mer. On est confronté aux éléments, on est dans quelque chose de très fort, de très intense, et quand on arrive à terre, on a envie de retrouver cette intensité-là, donc ça passe effectivement par la fête, par le sexe, par l'alcool, par tout ce qui peut exacerber l'instant. Elle était très fêtarde. Et elle aimait beaucoup la musique, elle aimait Janis Joplin, elle aimait Johnny Hallyday, elle écoutait beaucoup de musique, même en mer” explique Géraldine Danon.

Sa fille Marie naît en 1993. En 2011, elle manque de se noyer lors d'une sortie. “Là, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir. J'ai réussi à me débarrasser de mes bottes, de tout ce qui m'encombrait… qui me gênait pour flotter. Là, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'avais mon téléphone avec moi, étanche. Et là, j'ai eu ma mère. Je lui ai dit : "Maman, je suis tombée à l'eau, je vais mourir", et tout. Et elle a appelé mon petit frère, qui a déclenché les secours. Je suis restée plus de 3 heures dans l'eau et je ne savais pas combien de temps j'allais tenir” commentait à l’époque la navigatrice française.

Le 9 mars 2015, elle décède à l'âge de 57 ans dans un accident d'hélicoptère. 10 personnes dont 8 Français trouvent la mort dans la collision de deux hélicoptères. Ils participaient au tournage d'une émission de téléréalité en Argentine. Parmi les victimes, il y a Florence Arthaud. Elle avait accepté de participer au jeu télévisé Dropped afin de financer son grand projet: L'Odyssée des femmes, une course à la voile 100 % féminine. une course 100% féminine. “Elle laisse le souvenir d'une femme extrêmement généreuse et elle laisse le souvenir qui ne s'éteindra jamais” affirme Géraldine Danon, amie et réalisatrice, qui lui rend hommage et retrace son parcours dans le film “Flo”.