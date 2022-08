Une vie : le parcours du joueur de foot Luka Modrić

Il a signé son premier contrat pro à l’âge de 16 ans

Luka Modric naît le 9 septembre 1985 à Zadar, en ex-Yougoslavie. Une partie de son enfance est marquée par la guerre civile qui s'y est déroulée. À 6 ans, son grand-père est assassiné par les milices serbes et la maison de sa famille est détruite par un bombardement. Luka Modrić est alors contraint de quitter son village pour rejoindre Zadar, où il vivra dans des hôtels pendant plusieurs années. Surnommé "Lukita", il débute au NK Zada. Malgré cet environnement chaotique, ses formateurs s'aperçoivent rapidement de ses capacités hors norme balle au pied. À 16 ans, il signe son premier contrat pro avec le Dinamo Zagreb, en 2003.

Depuis, Luka Modrić s'est forgé un solide palmarès avec notamment 4 Ligues des champions remportées avec le Real Madrid. Capitaine de la Croatie, il mène son équipe en finale de la Coupe du monde 2018. Malgré la défaite contre la France, il est sacré meilleur joueur de la compétition. Longtemps apprécié pour sa générosité et son humilité en dehors des terrains, Luka Modrić a vu son image entachée lors de l'affaire liée à Zdravko Mamic, ancien dirigeant du Dinamo Zagreb et homme fort du football croate qui a été condamné à six ans et demi de prison au terme d'un procès pour corruption et pour malversations lors de transferts de joueurs. Luka Modrić, dont le transfert est concerné par ce scandale, est soupçonné par la justice croate d'avoir livré un faux témoignage pour tenter de disculper Mamic. Le 3 décembre 2018, Luka Modrić est désigné Ballon d'or. À 33 ans, il est le premier joueur autre que Messi ou Ronaldo à remporter ce prestigieux trophée depuis 10 ans.