Une vie : le tennisman Rafael Nadal

Rafael Nadal a l’un des plus grands palmarès du tennis

C'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire… C'est Rafael Nadal. Né le 3 juin 1986 à Manacor en Espagne, il rêve de suivre la trace de son oncle Miguel Angel, footballeur au FC Barcelone. À 3 ans, il commence à être entraîné par un autre oncle, Toni. Rafael Nadal est à l'aise des deux mains. Au tennis, il joue de la main gauche. À 13 ans, le joueur de tennis espagnol remporte le tournoi des Petits As à Tarbes. À 18 ans, il gagne son premier Roland-Garros. Beaucoup d'autres suivront. Aucun autre joueur de l'histoire du tennis n'a remporté autant de fois un même tournoi du Grand Chelem. À 19 ans, il s'affiche pour la première fois avec sa petite amie Xisca, qu'il fréquentait déjà enfant à Majorque. À 20 ans, une blessure au pied compromet la suite de sa carrière. Il envisage alors de devenir golfeur professionnel, comme le seul sportif qu'il idolâtre : Tiger Woods.

À 22 ans, il prend la place de numéro 1 mondial à son grand rival, Roger Federer. La même année, il crée la fondation Rafael Nadal avec sa mère. Son objectif : utiliser le sport et ses valeurs pour aider les enfants défavorisés en Espagne et en Inde. Il inaugure à 24 ans, le centre Rafa Nadal Tennis School à Anantapur, dans l'une des régions les plus pauvres de l'Inde. À 27 ans, il remporte son premier tournoi de poker professionnel. À 32 ans, il participe aux opérations de sauvetage après les inondations sur son île de Majorque qui ont fait 12 morts. ATP, Wimbledon, Open d'Australie… Rafael Nadal a l'un des plus grands palmarès du tennis. En 2021, il se blesse une nouvelle fois et doit mettre un terme à sa saison. En 2022, après 4 mois d'absence, il accède à une nouvelle victoire : il remporte en Australie son 21e Grand Chelem, dépassant ainsi Novak Djokovic et Roger Federer.