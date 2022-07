Une vie Novak Djokovic

“En tant que sportif, nous avons la responsabilité de nous tourner vers les personnes qui ont besoin d'aide”

Novak Djokovic naît en 1987 à Belgrade. À 3 ans, il commence à jouer au tennis sur le court situé en face du restaurant de ses parents. Il est ensuite repéré par Jelena Genčić, l'entraîneuse qui avait découvert Monica Seles. À 16 ans, il passe professionnel et crée quelques années plus tard la Novak Djokovic Foundation, qui œuvre pour l’éducation des enfants défavorisés. Il remporte en 2008 l'Open d’Australie, son premier tournoi du Grand Chelem. À 24 ans, il détrône Rafael Nadal et devient numéro 1 mondial au classement ATP. Il inaugure un an plus tard un court de tennis dans une favela brésilienne avec l’ancien champion Gustavo Kuerten.

Une vie : Lewis Hamilton

En 2013, il fait don de 50 000 euros pour la rénovation d’une école pour enfants handicapés en Serbie. Il est ensuite nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef. Un an plus tard, il remporte pour la première fois Roland-Garros, le dernier tournoi du Grand Chelem qui lui manquait. Autrefois dans l’ombre de Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis n’hésitant pas à mettre sa célébrité et son argent au service des plus démunis. En janvier 2022, il se rend à l’Open d’Australie alors qu’il n'est pas vacciné. Son visa est annulé et il est placé en centre de rétention. Il ne pourra finalement pas participer au tournoi et sera expulsé d’Australie. Le 10 juillet 2022, il gagne Wimbledon pour la 4ème fois d'affilée et remporte ainsi son 21ème Grand Chelem.

Une vie : Kobe Bryant