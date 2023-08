Qui est Megan Rapinoe ?





Megan Anna Rapinoe naît en 1985 en Californie. À 5 ans, elle commence à jouer au foot dans une équipe entraînée par son père. En 2005, elle enchaîne les victoires avec l'équipe de foot de son université. En 2011, elle participe à la Coupe du monde et rentre avec la médaille d'argent. “Évidemment, je suis très triste d'avoir perdu la finale de la Coupe du monde, mais je pense que nous pouvons être fières de nous et notre pays est extrêmement fier de nous et c'est tout ce qui compte.”





À 27 ans, elle fait lors d'une interview son coming out avant de remporter l'or aux Jeux olympiques de Londres. “Avant les Jeux, j'ai pris la décision de faire mon coming out et révéler mon homosexualité. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais je pense que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je me suis sentie vraiment libérée en allant à Londres et je pense que j'ai très bien joué. C'est la meilleure version de moi-même”, indique-t-elle.

Dans quelle équipe joue Megan Rapinoe ?





En 2015, elle remporte la Coupe du monde féminine avec l'équipe américaine. “Après cette Coupe du monde, nous espérons que la ligue sera plus stable qu'avant. Nous espérons que la situation du football féminin se renforcera et s'améliorera en termes de performance par équipes, de budget marketing, de droits télévisuels.”





Une sportive engagée





Un an après, elle se joint au mouvement de protestation de Colin Kaepernick contre l'injustice raciale, en posant un genou à terre pendant l'hymne national. En juin 2018, elle s'associe au projet Play Proud pour inclure davantage la communauté LGBTQIA+ dans le monde du football. “Il faut en faire plus pour que le monde du sport soit plus sûr pour la jeunesse LGBT.” À 33 ans, elle suit les joueuses de son équipe qui décident d'attaquer leur fédération en justice pour discrimation liée au genre. “Souvent, les sports féminins sont tellement limités financièrement et les budgets tellement serrés, vous ne pouvez pas vous attendre à une augmentation du budget d'un demi pourcent par an. Ça ne marche pas.”

Durant la Coupe du monde 2019, elle refuse de chanter l'hymne américain pour protester contre la politique menée par Donald Trump. Elle annonce à plusieurs reprises qu'elle ne se rendra pas à la Maison-Blanche en cas de victoire. “Je réitère ce que j'ai dit, je n'irai pas à la Maison-Blanche”. Le 7 juillet 2019, elle remporte la Coupe du monde féminine pour la seconde fois de sa carrière avec l’équipe américaine. Trois jours plus tard, elle livre un discours célébrant la diversité de son équipe. “On a les cheveux roses et violets, on a des tatouages, des dreadlocks, on a des filles blanches, des filles noires et tout ce qu'il y a entre les deux.”

Megan Rapinoe, élue Ballon d’or





Le 2 décembre 2019, elle est élue Ballon d'or, à l'âge de 34 ans. En 2023, à 38 ans, elle annonce à sa carrière qu'elle mettra fin à sa carrière à la fin de la saison du championnat de football féminin. “Je n'aurais jamais pu imaginer jusqu'où ce merveilleux sport allait m'emmener. Je suis tellement honorée d'avoir représenté ce pays et cette fédération pendant autant d'années. C'est vraiment la plus grande chose que je n'ai jamais réalisée. Je veux pouvoir m'imprégner de chaque instant et partager ça avec mes coéquipières, mes amis et ma famille, et le partager avec le reste du monde.”





Le 6 août 2023, elle dispute son 202e et dernier avec les Etats-Unis, 17 en huitième de finale de la Coupe du monde face à la Suède. L'équipe de football américaine est éliminée après une séance de tirs au but.

