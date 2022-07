Une vie : Ons Jabeur

“Nous essayons de donner une belle image du tennis et il n'y a rien d'impossible”

“Comme je dis souvent, la pression que j'ai en tant que joueuse de tennis n'est pas la même que celle d'autres joueuses, car je représente à la fois la Tunisie, les Arabes et l'Afrique, et c'est quelque chose dont je suis très fière.” Ons Jabeur est née le 28 août 1994 à Ksar Hellal. À 3 ans, elle débute le tennis au club de Hammam Sousse, où elle joue souvent ses tournois contre des garçons. Quelques années plus tard, elle se dit déjà déterminée à faire du tennis son métier. En 2010, Ons Jabeur se qualifie pour la finale de Roland-Garros junior et remporte l’année suivante, la compétition. Elle devient alors la première joueuse africaine depuis 55 ans à gagner un tournoi du Grand Chelem en simple, toutes catégories confondues.

En novembre 2019, la jeune athlète est sacrée meilleure athlète arabe de l'année lors des Prix de la femme arabe de l'année. En 2020, elle réalise son meilleur résultat en Grand Chelem en se qualifiant en quart de finale de l'Open d'Australie contre la future lauréate, Sofia Kenin. Elle entre alors dans le top 50 mondial. Alors que la Tunisie est confrontée à un nombre record de contaminations au Covid-19, elle met aux enchères la raquette qui lui a permis, quelques jours auparavant, d'atteindre les quarts de finale de Wimbledon pour aider les hôpitaux du pays. Cette année, elle marque l’histoire en remportant la dernière étape du WTA à Madrid . Celle qui vise toujours plus haut a pour prochain objectif “de devenir la numéro 1 mondiale". Une vie : Lewis Hamilton