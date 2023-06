Qui est Victor Wembanyama ?

“Il y a énormément de joueurs que je respecte, mais mon but est d'être quelque chose que vous n'avez jamais vu”. Sa taille: 2 mètres 21. Son envergure: 2 mètres 43. Il est considéré comme le basketteur le plus prometteur de sa génération. Toute la NBA se l'arrache. C'est Victor Wembanyama et voici son parcours. Il naît le 4 janvier 2004 au Chesnay, dans les Yvelines, d'une mère basketteuse et d'un père sauteur en longueur et triple-sauteur.

À 7 ans, il commence le basket dans le club de sa ville natale. 3 ans plus tard, il rejoint le club de Nanterre 92. À 11 ans, il mesure déjà 1 mètre 91. Il passe à 14 ans, des tests pour intégrer l'équipe de basket du FC Barcelone, mais il choisit de rester fidèle à Nanterre, dont il intègre l'équipe pro petit à petit. Le 29 octobre 2019, il dispute son 1er match professionnel.





En 2021, à 17 ans, il est élu meilleur espoir du championnat de France. Un trophée qu'il remporte une deuxième fois en 2022. Après un an à Villeurbanne, il signe aux Mets 92 pour sa dernière saison en France. En octobre 2022, son équipe et lui sont invités à Las Vegas pour affronter l'équipe d'un autre grand espoir, Scoot Henderson. Victor Wembanyama signe deux performances exceptionnelles, à plus de 35 points. Tout le basket américain s'intéresse désormais au phénomène français.

“‘Qu'est-ce que je pense quand je le vois jouer ?’ Probablement comme tout le monde : tout le monde utilise ce terme de “licorne” ces derniers temps, mais lui, tout le monde c'est plutôt un ovni. Personne n'a jamais vu quelqu'un comme ça: être aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain. C'est vraiment un talent générationnel”, explique LeBron James, le 6 octobre 2022. Quelques semaines plus tard, la NBA achète les droits pour diffuser aux USA, les matchs des Mets 92. Désormais, tous se jouent à guichets fermés et des stars, comme le rappeur Travis Scott, viennent voir le prodige français. "Wemby" dispute son premier match avec l'équipe de France senior en novembre 2022. “[Le maillot des Bleus], je l'ai déjà porté en jeunes. C'est toujours la même chose, ça donne une motivation en plus que je retrouve chaque année chez mes coéquipiers, mais aussi chez les adversaires: se battre pour son pays, c'est totalement différent, ça donne une énergie intérieure”, explique le joueur.

Lors de son troisième match en bleu, il égale le record de rebonds en un match: 17. Victor Wembanyama est déjà l'un des joueurs qui suscite le plus de vues sur les réseaux de la NBA alors qu'il n'est pas encore aux Etats-Unis. "J'étais fait pour ça, j'imagine. Tout ce qui m'arrive, c'est ce que je souhaite. C'est juste une liste de mes attentes. Je ne suis pas étonné que ça m'arrive, et je pense que c'est pour ça que je peux le gérer. Je pense que je gère plutôt bien", explique-t-il.





En juin 2023, son aventure en France se termine avec une défaite en finale du championnat face à Monaco. Mais il remporte 5 trophées décernés par la LNB: meilleur joueur de la saison, meilleur jeune, meilleur défenseur, meilleur marqueur et meilleur contreur. “J'ai l'impression de clore une partie de ma vie, bien sûr. Je pense que mes proches aussi ont l'impression, que c'est la fin et aussi le début d'une étape. Parce que je les vois me souhaiter bonne chance, me féliciter aussi pour ce qu'il s'est passé cette année. Je suis fait pour ça, je n'ai pas d'inquiétude. Mais bien sûr, c'est le début d'une nouvelle chose”.





Le 22 juin 2023, pour la 1re fois dans l'histoire, un Français devrait serrer la main du patron de la NBA, Adam Silver, en tant que premier choix de la draft. “Au final, quelle que soit la position à laquelle vous êtes choisi à la draft, le plus important est d'avoir la meilleure carrière derrière. En tant qu'athlète, que compétiteur, je ne peux pas accepter de ne pas être n°1. Je déteste avoir quelqu'un au-dessus de moi”, ajoute Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama, espoir français du basket mondial