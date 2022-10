Venant Sochon, 91 ans, supporter du stade lavallois

“Je viendrais tant que je pourrai conduire et que je pourrai marcher”

"Je suis supporter de Laval depuis 1967. Je suis, à mon avis, l'un des plus anciens supporters du Stade lavallois." Venant Sochon a 91 ans, et est fan de football. À chaque match, il se rend au stade, avec son maillot, pour suivre les matchs de Laval, qu'il supporte depuis qu'il est jeune. Il se rend cette fois-ci dans les tribunes pour le match contre le club Caen. "J'ai apporté le journal. Quand je peux, je lis tout l'article, tous les pronostics, toutes les idées des journalistes, et aussi, c'est important, la composition des équipes. Il y a quand même deux bons joueurs qui manquent. Ce n'est pas la meilleure équipe du Stade lavallois", décrit le nonagénaire.

"Mon pronostic, parce que je ne suis pas défaitiste, c'est match nul", pense Venant Sochon avant le coup d'envoi. Et pourtant, Laval sort grand vainqueur de cette rencontre de foot. "Vu le score de 4-0 qu'on vient d'infliger au Stade Malherbe de Caen, qui est pourtant une bonne équipe, je souhaite que ça continue comme ça pour que Laval remonte encore au classement." Pour le nonagénaire, c'est indéniable, il soutiendra le club "tant que je pourrai conduire et que je pourrai marcher.".