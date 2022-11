Voici la liste des Bleus pour la Coupe du Monde

25 joueurs en tout au Qatar

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a annoncé la liste de ceux qui partiront au Qatar. Au total, ce sont 25 joueurs qui composeront l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Trois gardiens seront présents pour protéger les buts, Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), et Steve Mandanda (Rennes). Neuf défenseurs partiront également pour défendre leur titre. On peut compter Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano du Bayern Munich. Il y aura également des joueurs de clubs anglais comme Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), et Raphaël Varane (Manchester United). Théo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (PSG), et Jules Koundé (Barcelone) joueront à leurs côtés. Interview exclusive de Didier Deschamps sur Brut

Six milieux de terrains seront aussi présents. Les deux joueurs de l'Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout y font partie, comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni du Real Madrid, Youssouf Fofana de Monaco, et Adrien Rabiot qui joue à la Juventus. Enfin, 7 attaquants représenteront l'équipe de France. C’est le cas du parisien Kylian Mbappé, et du ballon d’or de cette année, Karim Benzema (Real Madrid). Les autres attaquants français à les suivre sont Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et Christopher Nkunku (RB Leipzig). Ballon d’or 2022 : l’histoire de Karim Benzema