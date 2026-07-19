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BRUT. BOOK — Christophe Ono-dit-Biot : L'Odyssée de l'Odyssée

"Des magiciennes qui changent les hommes en porcs..." BRUT. BOOK — Au cinéma, "L'Odyssée" de Christopher Nolan crée l'événement. En librairie, "L'Odyssée de L'Odyssée" (publié aux éditions Grasset) entend rendre abordable au plus grand nombre le livre d'Homère dont est tiré le film de Nolan. Son auteur, Christophe Ono-dit-Biot raconte à Aymeric Goetschy pourquoi il faut (re)lire ce classique vieux de 3000 ans...
Publié le
19
/
07
/
2026
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