Environnement
Animaux

Il a filmé le grand requin blanc en Méditerranée

"Mes doigts tremblaient." En mai dernier, un grand requin blanc a été filmé pour la toute première fois dans les fonds marins de la Méditerranée. Derrière ces images, il y a un homme : Derk Remmers, un plongeur allemand. Il nous raconte comment il est parvenu à capter cette incroyable rencontre, quelque part dans les eaux entre la Sicile et la Tunisie.
Publié le
18
/
06
/
2026
À suivre
BRUT. NATURE — Sur les traces des salamandres... à 10min du périph parisien
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Il a filmé le grand requin blanc en Méditerranée

"Mes doigts tremblaient." En mai dernier, un grand requin blanc a été filmé pour la toute première fois dans les fonds marins de la Méditerranée. Derrière ces images, il y a un homme : Derk Remmers, un plongeur allemand. Il nous raconte comment il est parvenu à capter cette incroyable rencontre, quelque part dans les eaux entre la Sicile et la Tunisie.
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