Il a filmé le grand requin blanc en Méditerranée

"Mes doigts tremblaient." En mai dernier, un grand requin blanc a été filmé pour la toute première fois dans les fonds marins de la Méditerranée. Derrière ces images, il y a un homme : Derk Remmers, un plongeur allemand. Il nous raconte comment il est parvenu à capter cette incroyable rencontre, quelque part dans les eaux entre la Sicile et la Tunisie.