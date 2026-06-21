La "giga-usine" française censée concurrencer la Chine… (CARBON)

Ce devait être une révolution. Un projet de giga-usine en France, érigée en emblème de la “réindustrialisation verte”. Une solution pour créer des milliers d’emplois et revenir dans une course jusqu’ici gagnée par la Chine. Son nom : CARBON... Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Lucas Explique. Nos sources sont à retrouver ici : https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQKdorP1A7foH4iMPEIedZBahg2k_cUwKTgIgzRWLc15yPGPFvtkLMcg9VlaJe9PH4DTYZAjuKBj0Dm/pub