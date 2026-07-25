Environnement
Ecologie

Pourquoi la forêt des Landes brûle encore ?

Monoculture de pin, réchauffement climatique, arrêt de l’exploitation de la résine… Pourquoi la forêt des Landes brûle encore ? Autrefois appelée le "Sahara Français", cette région qui était inhospitalière est aujourd’hui prisée des vacanciers chaque été. Et pour la deuxième année en 5 ans, habitants et touristes doivent fuir les incendies. Voici l’histoire de cette forêt très particulière.
Publié le
25
/
07
/
2026
À suivre
La "giga-usine" française censée concurrencer la Chine… (CARBON)
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