Pourquoi la forêt des Landes brûle encore ?

Monoculture de pin, réchauffement climatique, arrêt de l’exploitation de la résine… Pourquoi la forêt des Landes brûle encore ? Autrefois appelée le "Sahara Français", cette région qui était inhospitalière est aujourd’hui prisée des vacanciers chaque été. Et pour la deuxième année en 5 ans, habitants et touristes doivent fuir les incendies. Voici l’histoire de cette forêt très particulière.