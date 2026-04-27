Environnement
Nature & Voyage

Il vit dans l'un des villages les plus isolés de France

"Il y a eu une époque où il y avait 400 habitants. Aujourd'hui, à l'année, on est plus que deux." Niché au milieu du parc national des Écrins, dans les Alpes, le petit village de Dormillouse n'est accessible qu'à pied. L’hiver, il faut entre une heure et demie et deux heures de randonnée pour accéder aux maisons, situées à 1700 mètres d’altitude. Notre journaliste Tibo s'y est rendu avec Serge et Martine, les derniers dormillousains qui préservent ce patrimoine familial tout au long de l'année. 📸 Tournage réalisé dans le respect de la réglementation applicable dans le cœur du Parc national des Écrins, hors dispositif nécessitant autorisation spécifique.
Publié le
27
/
04
/
2026
À suivre
Dans leur colonie de vacances, ces enfants scientifiques aident à protéger la nature
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