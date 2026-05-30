L’Orient-Express 68 fois moins cher ! (Mode backpacker activé)

10 jours de train, plus de 9 000 km, 8 pays traversés… Pour ce nouvel épisode des Explorations de Flo, je vous emmène sur les traces de l’Orient-Express. Ce train mythique a été recréé il y a quelques années mais, quand on regarde les prix, ça calme : 20 528 € pour la chambre d’entrée de gamme, et jusqu’à 77 673 € pour la suite la plus luxueuse… Alors, pour remonter le temps, j’ai décidé de refaire le parcours avec un pass Interrail pour moins de 300 euros. À quoi ressemblait le voyage pour les premiers passagers ? En quoi est-ce différent aujourd’hui ? Et comment l’Orient-Express et son fondateur ont-ils façonné le réseau ferré, aujourd’hui utilisé par les étudiants de toute l’Europe pour voyager à bas prix ? Je vous raconte tout ça avec l’historien Arthur Mettetal, spécialiste du sujet, qui a lui aussi refait ce voyage il y a quelques années pour sa thèse en archéologie industrielle afin de retrouver les vestiges oubliés de l’Orient-Express.