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Politique

La canicule a déjà causé plus de 2000 décès supplémentaires en France.

La canicule a déjà causé plus de 2000 décès supplémentaires en France... et ce chiffre pourrait même être plus important dans les faits.
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