Anders Breivik, le terroriste néonazi
Le 22 juillet 2011, Anders Breivik fait exploser une bombe près du siège du gouvernement, à Oslo. Puis il se dirige vers l'île d'Utoya, où plus de 500 jeunes participent à un camp d'été du Parti travailliste. 77 personnes vont mourir dans ces attentats. C'était il y a 15 ans. Retour sur le profil du terroriste suprémaciste Anders Breivik. À voir en intégralité sur la chaîne YouTube de Brut. (🔗lien en bio)
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Anders Breivik, le terroriste néonazi
Le 22 juillet 2011, Anders Breivik fait exploser une bombe près du siège du gouvernement, à Oslo. Puis il se dirige vers l'île d'Utoya, où plus de 500 jeunes participent à un camp d'été du Parti travailliste. 77 personnes vont mourir dans ces attentats. C'était il y a 15 ans. Retour sur le profil du terroriste suprémaciste Anders Breivik. À voir en intégralité sur la chaîne YouTube de Brut. (🔗lien en bio)
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Le rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, Daniel Siad, a été retrouvé mort près de chez lui à Colombes.
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