À 19 ans, il a survécu à l’incendie de Crans-Montana

Le 31 décembre 2025, un incendie ravage le bar Le Constellation à Crans-Montana. Le bilan est terrible : 41 morts et plus de 100 blessés. Ce soir-là, Tahirys Dos Santos a 19 ans. Jeune footballeur prometteur, il est en soirée avec des amis et sa copine quand, en quelques secondes, tout bascule. Il est pris au piège par les flammes. Gravement brûlé, son pronostic vital est engagé. Mais contre toute attente, Tahirys survit. Dans cette interview, il raconte la nuit où sa vie a basculé, les heures qui ont suivi, les blessures, et le long combat qu’il mène depuis pour se reconstruire. Tahirys raconte son histoire dans un livre : "Crans-Montana - Une seconde pour renaître", publié aux Éditions Michel Lafon.