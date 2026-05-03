Il crée des plats avec les plantes de son terroir.

"La majeure partie des gens ne savent pas qu'on peut vraiment manger des algues." BRUT. FOOD — Restaurateur en Bretagne, Nicolas Conraux a décidé de cuisinier au plus près de son terroir : pour composer ses plats, il pratique la cueillette et utilise algues et plantes locales dont il maitrise toutes les saveurs. Notre reporter Clémentine Rouve est partie avec lui à la découverte de la flore bretonne et a pu goûter plein de petites plantes locales.