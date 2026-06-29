Avec l'association Regar2moi pour les enfants handicapés

"Grâce aux chevaux, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux." Quand il avait 6 ans, Ryan, atteint du trouble du spectre de l'autisme (TSA), ne parlait pas et ne se sentait pas à l'aise avec les autres. Avec l'association Regar2moi, il a découvert l'équitation adaptée et l'équithérapie qui lui ont permis de prendre confiance en lui. Il est aujourd'hui vice-président et porte parole de cette association créée par Amandine, une psychologue amoureuse des chevaux. Notre journaliste Léna est allée à la rencontre de cette association qui accompagne des jeunes en situation de handicap et a discuté avec leurs mamans.