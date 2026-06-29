France
Société

Avec l'association Regar2moi pour les enfants handicapés

"Grâce aux chevaux, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux." Quand il avait 6 ans, Ryan, atteint du trouble du spectre de l'autisme (TSA), ne parlait pas et ne se sentait pas à l'aise avec les autres. Avec l'association Regar2moi, il a découvert l'équitation adaptée et l'équithérapie qui lui ont permis de prendre confiance en lui. Il est aujourd'hui vice-président et porte parole de cette association créée par Amandine, une psychologue amoureuse des chevaux. Notre journaliste Léna est allée à la rencontre de cette association qui accompagne des jeunes en situation de handicap et a discuté avec leurs mamans.
Publié le
29
/
06
/
2026
À suivre
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
À suivre
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
France
Société

Avec l'association Regar2moi pour les enfants handicapés

"Grâce aux chevaux, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux." Quand il avait 6 ans, Ryan, atteint du trouble du spectre de l'autisme (TSA), ne parlait pas et ne se sentait pas à l'aise avec les autres. Avec l'association Regar2moi, il a découvert l'équitation adaptée et l'équithérapie qui lui ont permis de prendre confiance en lui. Il est aujourd'hui vice-président et porte parole de cette association créée par Amandine, une psychologue amoureuse des chevaux. Notre journaliste Léna est allée à la rencontre de cette association qui accompagne des jeunes en situation de handicap et a discuté avec leurs mamans.
Publié le
29
/
06
/
2026
À suivre
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
À suivre
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival

Sur le même sujet

luc-barruet-createur-des-solidays-s-exprime-apres-l-annulation-du-festival
Luc Barruet, créateur des Solidays s'exprime après l'annulation du festival
dans-certains-elevages-jusqu-a-10-000-poulets-sont-morts-en-une-seule-nuit-a-cause-de-la-canicule
Dans certains élevages, jusqu'à 10 000 poulets sont morts en une seule nuit à cause de la canicule
vos-meilleures-astuces-pour-refraichir-vos-apparts-etudiants
Vos meilleures astuces pour refraîchir vos apparts étudiants
partout-en-france-les-clims-et-les-ventilateurs-sont-en-rupture
Partout en France, les clims et les ventilateurs sont en rupture
un-double-seisme-fait-au-moins-32-morts-et-700-blesses-au-venezuela
Un double séisme fait au moins 32 morts et 700 blessés au Venezuela.
le-sherpa-qui-a-survecu-une-semaine-sur-l-everest-raconte-son-calvaire
Le Sherpa qui a survécu une semaine sur l'Everest raconte son calvaire.

Pour aller plus loin

Handicap