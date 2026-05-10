France
Société

C'EST MON MÉTIER — Bottière

"Quand je reçois des outils en cadeau, pour moi, c'est vraiment un passage de témoin. Il y a la main de quelqu'un qui les a serrés. Peut-être qu'il a transpiré là-dessus, pleuré là-dessus." C'EST MON MÉTIER — Laura Puntillo fabrique des chaussures sur-mesure. Toute la journée, elle dessine, sculpte, râpe et ajuste pour donner forme à des chaussures uniques, conçues pour épouser parfaitement les pieds de ses clientes. Et pour ça, elle n'utilise "rien d'autre que ses mains". On l'a rencontrée dans son atelier.
Publié le
10
/
05
/
2026
À suivre
Le porte-avions Charles-de-Gaulle en route vers le détroit d'Ormuz.
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À suivre
Le porte-avions Charles-de-Gaulle en route vers le détroit d'Ormuz.
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"Quand je reçois des outils en cadeau, pour moi, c'est vraiment un passage de témoin. Il y a la main de quelqu'un qui les a serrés. Peut-être qu'il a transpiré là-dessus, pleuré là-dessus." C'EST MON MÉTIER — Laura Puntillo fabrique des chaussures sur-mesure. Toute la journée, elle dessine, sculpte, râpe et ajuste pour donner forme à des chaussures uniques, conçues pour épouser parfaitement les pieds de ses clientes. Et pour ça, elle n'utilise "rien d'autre que ses mains". On l'a rencontrée dans son atelier.
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