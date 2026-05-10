C'EST MON MÉTIER — Bottière

"Quand je reçois des outils en cadeau, pour moi, c'est vraiment un passage de témoin. Il y a la main de quelqu'un qui les a serrés. Peut-être qu'il a transpiré là-dessus, pleuré là-dessus." C'EST MON MÉTIER — Laura Puntillo fabrique des chaussures sur-mesure. Toute la journée, elle dessine, sculpte, râpe et ajuste pour donner forme à des chaussures uniques, conçues pour épouser parfaitement les pieds de ses clientes. Et pour ça, elle n'utilise "rien d'autre que ses mains". On l'a rencontrée dans son atelier.