France
Société

Il a remis en fonction de vieilles imprimantes.

"Je fais un boulot que les intelligences artificielles ne pourront jamais faire à ma place." C'EST MON METIER — Dans son atelier breton (@imprimerie_from_brittany), Thomas a remis en fonction les vieilles presses à imprimer de son père. Bercé par le bruit des machines, il perpétue les traditions familiales et imprime cartons, étiquettes ou serviettes pour des clients prestigieux. On lui a rendu visite.
Publié le
01
/
05
/
2026
À suivre
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
À suivre
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
France
Société

Il a remis en fonction de vieilles imprimantes.

"Je fais un boulot que les intelligences artificielles ne pourront jamais faire à ma place." C'EST MON METIER — Dans son atelier breton (@imprimerie_from_brittany), Thomas a remis en fonction les vieilles presses à imprimer de son père. Bercé par le bruit des machines, il perpétue les traditions familiales et imprime cartons, étiquettes ou serviettes pour des clients prestigieux. On lui a rendu visite.
Publié le
01
/
05
/
2026
À suivre
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
À suivre
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.

Sur le même sujet

boycott-the-bezos-met-gala-jeff-bezos-vise-par-une-campagne-de-boycott-du-met-gala-2026
"Boycott The Bezos Met Gala" : Jeff Bezos visé par une campagne de boycott du Met Gala 2026.
des-collegiens-arretent-un-bus-scolaire-apres-que-la-conductrice-a-perdu-connaissance
Des collégiens arrêtent un bus scolaire après que la conductrice a perdu connaissance.
des-meduses-choux-fleurs-pres-de-la-cote-atlantique-francaise
Des méduses "choux-fleurs" près de la côte Atlantique française.
8647-l-ex-patron-du-fbi-inculpe-pour-menace-contre-la-vie-de-donald-trump
8647 : l'ex-patron du FBI inculpé pour "menace contre la vie" de Donald Trump
brut-demain-aller-au-cinema-quand-on-est-sourd
BRUT. DEMAIN — Aller au cinéma quand on est sourd
en-france-les-maladies-nosocomiales-provoquent-plus-de-morts-que-les-accidents-de-la-route
En France, les maladies nosocomiales provoquent plus de morts que les accidents de la route.

Pour aller plus loin

Emploi
Made in France
Artisanat