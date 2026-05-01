Il a remis en fonction de vieilles imprimantes.

"Je fais un boulot que les intelligences artificielles ne pourront jamais faire à ma place." C'EST MON METIER — Dans son atelier breton (@imprimerie_from_brittany), Thomas a remis en fonction les vieilles presses à imprimer de son père. Bercé par le bruit des machines, il perpétue les traditions familiales et imprime cartons, étiquettes ou serviettes pour des clients prestigieux. On lui a rendu visite.