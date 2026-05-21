France
Société

L'artiste JR transforme le Pont-Neuf en caverne.

JR transforme le Pont-Neuf en caverne. L'artiste a recouvert le pont parisien d'une structure gonflable géante, ce jeudi 21 mai 2026. Une œuvre éphémère qui rend hommage à Christo et Jeanne-Claude, un couple d'artistes qui a emballé le Pont-Neuf en 1985. L'univers sonore de la caverne a été créé avec Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk. La "Caverne du Pont-Neuf" sera accessible gratuitement, 24 heures sur 24, du 6 juin au 28 juin 2026.
Publié le
21
/
05
/
2026
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