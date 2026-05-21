France
Société

La Bolivie traverse sa pire crise économique depuis les années 1980.

La Bolivie traverse sa pire crise économique depuis les années 1980.
Publié le
21
/
05
/
2026
À suivre
Luce retrouve les mamans de ses haters. On l’a rencontrée, et c'est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube.
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