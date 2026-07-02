Les pompiers de Toulouse qui ont cassé Internet

"Ça nous permet de rencontrer les gens autrement que dans les moments difficiles." Le bal des pompiers, c'est une véritable tradition. Et pour attirer le public, ils peuvent faire preuve de beaucoup de créativité sur les réseaux sociaux... Notre journaliste Clémentine Rouve a demandé aux sapeurs pompiers de Toulouse Atlanta de nous raconter les coulisses de leur vidéo.