Quarante ans après, les anciennes Majorettes rennaises reprennent le bâton.

"On est toujours un peu dans une nostalgie de notre jeunesse, mais ça nous aide aussi à bien vieillir." Quarante ans après avoir quitté le costume de majorettes, Chantal Bernard a repris son bâton de capitaine à 67 ans. Et pour reformer les Majo' rennaises, Chantal a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver ses anciennes "gamines" (qui n'ont que 2,3 ans de moins...) Quelques unes ont répondu présentes pour reprendre le chemin de l'entraînement, dans la salle de Villejean, à Rennes, où les premières choré, en 1978, ont vu le jour. Notre journaliste @lauraa_bdn a passé la journée avec elles.