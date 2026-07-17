Pourquoi la décision de Zelensky de renvoyer son ministre de la Défense provoque des manifestations en Ukraine ?
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Pourquoi la décision de Zelensky de renvoyer son ministre de la Défense provoque des manifestations en Ukraine ?
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L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez jugée pour trafic d’influence et détournement de fonds publics.