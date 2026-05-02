Santé
Sexualité

Pauline Verduzier — Trois soirs par semaine

"Il y avait certains médecins qui préconisaient d'avoir 2 à 3 rapports par semaine pour entretenir le bonheur conjugal." Un couple épanoui ferait l'amour trois fois par semaine. Une idée qui a longtemps été mise en avant par les médecins au cours des siècles. Cette fréquence est restée dans les esprits jusqu'à aujourd'hui, perçue comme une norme souhaitable au sein d'un couple. Dans son livre “Trois soirs par semaine”, Pauline Verduzier explore les origines de cette croyance.
Publié le
02
/
05
/
2026
À suivre
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