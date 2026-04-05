BRUT. PHILO : Basile Jeannet - IA, animaux, humains : et s'ils se ressemblaient plus qu'on ne le pense ?

BRUT. PHILO : Et si les animaux, l'intelligence artificielle et les êtres humains se ressemblaient plus qu'on ne le pense ? C'est ce dont discute ici Aymeric Goetschy avec Basile Jeannet, doctorant en philosophie au sein du Département d'Etudes Cognitives de l'ENS Ulm.