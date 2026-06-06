Sciences & Technologies
IA

Pourquoi la Gen Z refuse le développement de l'IA au travail ?

"Les gens qui ont choisi leurs diplômes il y a 4 ans ne pouvaient pas deviner que l'IA serait là ou elle est aujourd’hui. Un diplôme en codage, un diplôme en technologie, ça semblait être une bonne idée il y a quelques années, avec des perspectives très élevées en termes de travail. Désormais, ils voient des ingénieurs être licenciés à cause de l'IA." La scène se passe à l'Université de Floride Centrale, le 8 mai. Lors de leur remise de diplôme, les étudiants huent l'intervenante sur l'estrade lorsqu'elle évoque le développement de l'IA. Depuis, des milliers de jeunes américains ont pris la parole pour raconter leur crainte de ne pas trouver d'emploi à cause de l'intelligence artificielle. Notre journaliste Tibor a demandé à certains d'entre eux comment ils appréhendaient leur arrivée sur le marché du travail.
Publié le
06
/
06
/
2026
À suivre
BRUT. PHILO : Basile Jeannet - IA, animaux, humains : et s'ils se ressemblaient plus qu'on ne le pense ?
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BRUT. PHILO : Basile Jeannet - IA, animaux, humains : et s'ils se ressemblaient plus qu'on ne le pense ?
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